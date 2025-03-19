Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским

Трамп: разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины

Разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским был направлен на сближение позиций Москвы и Киева по решению конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы на этом пути», — подчеркнул Трамп.

Вечером 19 марта сообщалось, что начался телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что встреча президента России Владимира Путина с Трампом может пройти в Саудовской Аравии.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага.