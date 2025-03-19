Начался телефонный разговор Трампа и Зеленского

Reuters: Трамп говорит с Зеленским по телефону в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

19 марта сообщалось, что Трамп созвонится с Зеленским в 17.00 по московскому времени.

При этом украинский лидер перед разговором с Трампом выразил надежду на то, что США усилят санкционное давление на Россию.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.