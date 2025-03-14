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Трамп объяснил невозможность заключить мир на Украине за одни сутки, как он обещал

Трамп назвал сарказмом собственные обещания заключить мир на Украине за сутки
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединенных штатов Трамп назвал сарказмом собственные обещания заключить мир на Украине за сутки. Об этом он заявил в интервью телеканалу FOX26, записанному в четверг, 13 марта.

Так он прокомментировал вопрос журналиста о своем предвыборном обещании.

«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться того же с Россией. И, думаю, пока все идет нормально. В понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — добавил Трамп.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации.

В пятницу агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) согласовали итоговое совместное заявление. По данным журналистов, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня.

Ранее Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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