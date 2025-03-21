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Песков рассказал об участии Путина в формировании делегации РФ для встречи с США

Песков: Путин лично подбирал переговорщиков от РФ для встречи с США
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин лично включил председателя комиссии верхней палаты парламента по международным отношениям Григория Карасина и советника директора Федеральной службы безопасности Сергея Беседу в состав российской делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это <...> переговорщики с богатым опытом подобной работы. <...> Они наилучшим образом представят РФ на этих переговорах», — отметил Песков.

Очередной раунд переговоров РФ и США состоится 24 марта в Саудовской Аравии. По словам специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа, участники встречи будут обсуждать детали соглашений, достигнутых президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время телефонного разговора 18 марта.

20 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что делегацию Москвы возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа. Как рассказал глава комиссии Совета Федерации РФ по международным делам, 23 марта представители страны отправятся в Саудовскую Аравию. Они пробудут за границей два дня.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность встречи представителей Киева и Москвы.

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