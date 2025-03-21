Стало известно, когда делегация РФ отправится на переговоры с США

Российская делегация 23 марта отправится в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с представителями США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.

По словам парламентария, встреча запланирована на 24 марта.

«Во вторник (25 марта. — «Газета.Ru») вернемся», — уточнил он.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Также глава государства выразил готовность начать переговоры, касающиеся реализации инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

На следующий день специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров РФ и США. Он отметил, что участники встречи будут обсуждать детали соглашений, достигнутых Путиным и Трампом.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российскую делегацию на переговорах возглавят Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о формировании делегации для переговоров с США.