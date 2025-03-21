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В Кремле объяснили авторитет главы МИД Лаврова на мировой арене

Песков назвал главу МИД РФ Лаврова блестящим дипломатом
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Пресс-служба МИД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова блестящим дипломатом.

«Это руководитель российской дипломатии. Той самой дипломатии, которая реализует внешнюю политику, определяемую президентом страны. Делает это Сергей Викторович филигранно», —  отметил Песков.

Он добавил, что многие поколения молодых дипломатов учатся на его примере. Песков признался, что и себя относит к ним, так как тоже считает себя дипломатом.

«Другого такого знающего, обаятельного, с чувством юмора в мире нет, и в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны министра иностранных дел в мире нет. Это предмет гордости нашей страны. Мы присоединяемся к президенту в его поздравлениях», — заключил пресс-секретарь.

21 марта Лаврову исполнилось 75 лет. Сегодня же президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Андрея Первозванного.

Дипломат родился 21 марта 1950 года в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства занял соответствующий пост в 2004 году и продолжает работать 22-й год подряд. Подобным не может похвастаться ни один из других членов нынешнего кабинета министров.

В свое время Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Дипломат владеет тремя иностранными языками — французским, английским и сингальским.

Ранее российское министерство иностранных дел опубликовало ролик, в котором поздравило главу ведомства Сергея Лаврова с юбилеем.

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