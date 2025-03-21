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Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает юбилей

Сергею Лаврову исполнилось 75 лет
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Пресс-служба МИД

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. Дипломат родился 21 марта 1950 года в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства занял соответствующий пост в 2004 году и продолжает работать 22-й год подряд. Подобным не может похвастаться ни один из других членов нынешнего кабинета министров.

В свое время Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Дипломат владеет тремя иностранными языками — французским, английским и сингальским.

Кроме того, министр известен тем, что пишет стихи. В 2020 году он выпустил сборник своих стихов, получивший название «Последний компромисс с богом. Избранные стихи». Книга в том числе была переведена на македонский язык.

Более того, глава внешнеполитического ведомства является автором гимна МГИМО.

Как пишет ТАСС, многие зарубежные коллеги тепло отзываются о своих отношениях с министром иностранных дел РФ. В частности, бывший глава внешнеполитического ведомства Болгарии Ивайло Калфин отмечал способность российского дипломата отстаивать интересы своей страны с юмором или сарказмом в зависимости от ситуации.

Ранее французская журналистка заявила, что Лаврову присуща харизма, которой обладают далеко не все.

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