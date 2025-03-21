Путин наградил Лаврова в день его юбилея высшим орденом России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.

21 марта Лаврову исполнилось 75 лет. Дипломат родился 21 марта 1950 года в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства занял соответствующий пост в 2004 году и продолжает работать 22-й год подряд. Подобным не может похвастаться ни один из других членов нынешнего кабинета министров.

В свое время Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Дипломат владеет тремя иностранными языками — французским, английским и сингальским.

Российское министерство иностранных дел опубликовало ролик, в котором поздравило главу ведомства Сергея Лаврова с юбилеем.

Ролик состоит из кадров, сделанных во время различных мероприятий с участием российского министра иностранных дел и его официальных визитов в другие страны. При этом в видео отмечается, что Лавров обладает целым рядом положительных качеств — трудолюбием, остроумием, обаянием и другими.

Ранее французская журналистка рассказала о харизме Лаврова.