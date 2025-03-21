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МИД РФ поздравил Лаврова с 75-летием

МИД РФ опубликовал поздравительный ролик в честь юбилея Лаврова
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российское министерство иностранных дел опубликовало ролик, в котором поздравило главу ведомства Сергея Лаврова с юбилеем. Видео появилось в официальном Telegram-канале МИД РФ.

«Наш Лавров! С Днем Рождения», — говорится в подписи к записи.

Ролик состоит из кадров, сделанных во время различных мероприятий с участием российского министра иностранных дел и его официальных визитов в другие страны. При этом в видео отмечается, что Лавров обладает целым рядом положительных качеств — трудолюбием, остроумием, обаянием и другими.

Глава внешнеполитического ведомства РФ родился 21 марта 1950 года в Москве. В текущем году ему исполняется 75 лет.

Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1972 году. Он владеет тремя иностранными языками — английским, французским и сингальским.

Действующий руководитель МИД занял соответствующую должность в 2004 году и продолжает работать на этом посту 22-й год подряд. Это делает его настоящим «долгожителем» среди членов нынешнего кабинета министров.

Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским коллегой Марко Рубио.

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