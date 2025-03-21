Политолог объяснил растерянность ЕС на фоне переговоров США и России

Секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv объяснил усиливающееся волнение Евросоюза на фоне переговоров РФ и США. По его мнению, ситуация выглядит так, как будто российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп «резко включили свет и скопище тараканов в Европе тут же разбежалось в разные стороны».

«Европа ощущает себя брошенной. Та конгломерация, которую мы привыкли называть ЕС, чувствует, что оказалась в ситуации, когда угроза со стороны России и угроза со стороны Соединенных Штатов Америки, которая может реализоваться в любой момент, является реальностью. Европа сейчас не понимает, как ей надо действовать», — сказал Шафир.

Он также обратил внимание, что громче всех «затопала» Польша, заявившая о намерении разместить на границе с Россией и Белоруссией противопехотные мины.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между главами государств.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, это решение принято в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит».

Ранее в Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США.