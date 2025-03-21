В Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США

Европейский союз (ЕС) столкнется с трудностями в попытках реализовать планы по милитаризации континента своими силами без участия США. Об этом пишет портал Euractiv.

«После окончания Второй мировой войны США поддерживали присутствие (в Европе — «Газета.Ru») около 100 тысяч солдат и продавали оружие почти всем европейским странам», — говорится в материале.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), у европейских стран-членов НАТО насчитывается около миллиона солдат сухопутных войск, которые в настоящее время не задействованы ни в одной миссии. Отмечается, что лишь немногие страны Европы располагают армией в 100 тысяч военнослужащих.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут из Европы до 20 тысяч военных.

25 февраля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.