В Госдепе заявили о приближении мира на Украине

Госдеп: мир на Украине стал ближе, чем когда-либо

Мир на Украине стал ближе, чем когда-либо. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, пишет РИА Новости.

«Мы находимся ближе к миру, чем, конечно, когда-либо были, но все же», — сказала она журналистам.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По данным украинского телеканала «Общественное», лидеры двух стран обсудили детали прекращения боевых действий в воздушном и морском пространстве, а также на линии фронта. Беседа длилась почти час.

Трамп проинформировал Зеленского о содержании своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным, касающегося урегулирования ситуации вокруг Украины. Стороны согласовали параметры режима прекращения огня и обсудили пути его реализации на практике. Кроме того, Зеленский рассказал о текущей обстановке на фронте и поднял вопрос освобождения военнопленных. Детали договоренностей не раскрываются, однако источник в администрации президента Украины подчеркнул, что диалог носил «конструктивный характер».

По данным Белого дома, в ходе телефонного разговора Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь.

Ранее Зеленскому посоветовали обойти договоренность по прекращению огня.