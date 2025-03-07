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В США оценили нового посла РФ в США

WP: в США высоко оценили нового посла России в Вашингтоне Дарчиева
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Алексей Майшев/РИА Новости

Чиновники из США высоко оценили нового посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева. Об этом пишет The Washington Post.

«Россия только что назначила своим послом в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, который получает высокие оценки от американских чиновников», — пишет издание.

Отмечается, что назначение Дарчиева произошло на фоне перезагрузки в отношениях между двумя странами, в то время как риторика Белого дома в отношении Украины остается стабильно негативной. По мнению автора материала Дэвида Игнатиуса, администрация президента США Дональда Трампа не применяет «метод кнута и пряника» в равной степени к России и Украине, а оставляет все «пряники» России, а «кнуты» — Украине, что препятствует достижению мира на Украине.

24 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ Дарчиев около 10 лет работал в Институте США и Канады в качестве аспиранта и научного сотрудника. Карьера дипломата в МИД РФ началась в 1992 году.

Ранее в Совфеде прокомментировали реакцию посла Украины в США на скандал в Белом доме.

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