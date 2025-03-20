В Австрии призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине

Нехаммер: надо использовать любую возможность для диалога с РФ

Международному сообществу надо использовать любую возможность для налаживания диалога с РФ. Такое мнение выразил бывший канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kronen Zeitung.

«Нужно использовать любую возможность, даже самую маленькую. <...> Дипломатия всегда важна, даже если иногда она терпит неудачу», — заявил Нехаммер.

Он подчеркнул, что ключевую роль в прекращении огня должна сыграть не сила, а дипломатия, поэтому важно вести переговоры «по всем каналам». При этом он призвал особо не надеяться, что усилия по урегулированию конфликта принесут быстрые плоды.

Также Нехаммер выразил уверенность, что Австрия как нейтральная страна могла бы выступить посредником в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

24 марта в Эр-Рияде запланирован новый раунд переговоров РФ и США по Украине. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, делегацию РФ возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал сразу после этой встречи рассказать о результатах.

19 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе российско-американских переговоров будут обсуждаться детали договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины.