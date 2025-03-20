Карасин пообещал рассказать о результатах переговоров РФ и США

Сенатор Карасин подтвердил, что будет представлять РФ на переговорах с США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подтвердил, что будет представлять Россию на переговорах с США по Украине. После их окончания он пообещал рассказать о результатах, пишет ТАСС.

«Эта информация соответствует действительности, [о деталях] я, к сожалению, не могу говорить, потому что у нас состоятся встречи, переговоры, по завершении и по возвращении поделюсь результатом», — отметил Карасин.

20 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на встрече с США в Саудовской Аравии. По словам Ушакова, переговоры состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде.

19 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что российско-американские переговоры состоятся 23 марта в Джидде. По всей видимости, день и место проведения встречи РФ и США решили изменить.

По словам Уиткоффа, переговоры делегаций двух стран будут посвящены обсуждению деталей договоренностей, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины.