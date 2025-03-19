В Совете Европы высказались о задержании мэра Стамбула

В Совете Европы осудили задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЕ.

«Мы решительно осуждаем арест демократически избранного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который носит все признаки давления на политическую фигуру, считающуюся одним из основных кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в заявлении.

В Совете Европы отметили, что задержание произошло «за несколько дней до того, как партия Имамоглу должна была принять решение о кандидате в президенты».

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

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