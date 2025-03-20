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В Госдуме обвинили Киев в неспособности соблюдать договоренности

Депутат Затулин: Киев демонстрирует неспособность соблюдать любые договоренности
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Правительство Украины не способно соблюдать какие-либо договоренности. Об этом ТАСС заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я уверен, что любой режим прекращения огня, особенно на первых порах, будет изобиловать такими провокациями, если это прекращение огня действительно встанет в повестку дня всерьез», — сказал депутат.

Затулин напомнил, что украинские войска уже атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае. Замглавы комитета отметил, что это произошло спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин согласился с предложением своего американского коллеги Дональда Трампа прекратить удары по объектам энергетики.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака Украины демонстрирует «отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима». По его мнению, ночную атаку ВСУ на российские регионы можно рассматривать как саботаж попыток мирного урегулирования.

Ранее в Кремле высказались о приостановке ударов по украинской энергетике.

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