Украинский лидер Владимир Зеленский согласился с предложением президента США Дональда Трампа прекратить удары по энергетическим объектам сторон конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — говорится в сообщении издания.

Источники агентства сообщили, что об этом украинский лидер сообщил Трампу в ходе их телефонного разговора 19 марта. Как отмечает Bloomberg, обе стороны согласились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. По словам американского президента, беседа была направлена на сближение позиций Москвы и Киева по решению конфликта.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага.