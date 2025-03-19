В Кремле высказались о приостановке ударов по украинской энергетике

Президент РФ Владимир Путин, приказавший военнослужащим страны временно прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, не давал других команд. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты отметили, что Киев устроил провокации, несмотря на договоренности об «энергетическом перемирии». На этом фоне они поинтересовались у представителя Кремля, сохраняют ли власти страны паузу в ударах по украинским инфраструктурным объектам.

«Иных команд президента не было», — сказал Песков.

18 марта президент РФ провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы Путин согласился с предложением о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

При этом в ночь на 19 марта несколько украинских дронов атаковали Краснодарский край. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотники, но их обломки упали на землю. В результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар, площадь которого составила 1 700 квадратных метров.

Ранее российские военные сбили дроны, выпущенные по объектам на Украине, в связи с приказом о прекращении огня.