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В Кремле высказались о приостановке ударов по украинской энергетике

Песков: Путин не отменял команду прекратить огонь по энергообъектам Украины
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин, приказавший военнослужащим страны временно прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, не давал других команд. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты отметили, что Киев устроил провокации, несмотря на договоренности об «энергетическом перемирии». На этом фоне они поинтересовались у представителя Кремля, сохраняют ли власти страны паузу в ударах по украинским инфраструктурным объектам.

«Иных команд президента не было», — сказал Песков.

18 марта президент РФ провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы Путин согласился с предложением о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

При этом в ночь на 19 марта несколько украинских дронов атаковали Краснодарский край. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотники, но их обломки упали на землю. В результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар, площадь которого составила 1 700 квадратных метров.

Ранее российские военные сбили дроны, выпущенные по объектам на Украине, в связи с приказом о прекращении огня.

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