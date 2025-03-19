«Отсутствие договороспособности»: Песков назвал ночную атаку ВСУ на Россию саботажем

Песков заявил, что Путин не отменял команду прекратить огонь по ТЭК Украины

Накануне Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным. Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар.

Несмотря на ночную атаку украинских сил на НПЗ в Краснодарском крае, президент России Владимир Путин не давал команды о возобновлении ударов по энергообъектам Украины, сообщил журналистам в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Были попытки нанесения ударов по нашим объектам инфраструктуры. Мы наблюдаем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению делать все поэтапно в русле мирного урегулирования», – сказал Песков.

Песков отметил «отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо». По его мнению, ночную атаку ВСУ на российские регионы можно рассматривать как саботаж попыток мирного урегулирования.

«И это не может не быть предметом для озабоченности»,— добавил представитель Кремля.

Россия соблюдает договоренности

Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Президент России согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе Москвы и Киева от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Трамп после разговора сказал, что во время их беседы Путин проявил себя «твердым и сильным» человеком, а звонок был «очень хороший».

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили семь беспилотников , нацеленных на объекты украинской энергетики в Николаевской области.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России», — заявили в военном ведомстве.

Тем самым, по словам Пескова, Россия показала, что соблюдает достигнутые Путиным и Трампом договоренности.

«Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — отметил Песков.

Ночная атака ВСУ

Однако уже в ночь на 19 марта ВСУ атаковали с помощью беспилотников нефтебазу в Краснодарском крае. В результате загорелся трубопровод между резервуарами. Станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума была выведена из эксплуатации.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев позднее заявил, что в вопросе договоренности по прекращению огня Киеву доверять нельзя.

«Да, верить нельзя в этом смысле. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — приводит ТАСС слова Медведева.

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Он отметил, что роль США как посредника заключается в том, чтобы разъяснять Украине суть договоренностей с Россией.

«В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим», — добавил Медведев.