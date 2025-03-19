Зеленский призвал Трампа сделать серьезный антироссийский шаг

Киев надеется, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Reuters.

До этого президент России Владимир Путин усомнился в перспективах смягчения антироссийских санкций, напомнив о примере поправки Джексона-Вэника.

Также Путин отметил, что страны Запада не собираются стесняться и открыто угрожают России новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим.

Поправка Джексона-Вэника, принятая в 1974 году, ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции. Несмотря на улучшение отношений между Россией и США в 2000-х, она формально действовала до 2012 года, после чего была заменена актом Магнитского. По мнению Путина, это подтверждает цикличность санкционной политики Вашингтона.

Ранее Путин заявил о планах кооперации с надежными партнерами.