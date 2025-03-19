Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал Трампа сделать серьезный антироссийский шаг

Зеленский надеется, что Трамп усилит санкционное давление на Россию
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киев надеется, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Reuters.

До этого президент России Владимир Путин усомнился в перспективах смягчения антироссийских санкций, напомнив о примере поправки Джексона-Вэника.

Также Путин отметил, что страны Запада не собираются стесняться и открыто угрожают России новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим.

Поправка Джексона-Вэника, принятая в 1974 году, ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции. Несмотря на улучшение отношений между Россией и США в 2000-х, она формально действовала до 2012 года, после чего была заменена актом Магнитского. По мнению Путина, это подтверждает цикличность санкционной политики Вашингтона.

Ранее Путин заявил о планах кооперации с надежными партнерами.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами