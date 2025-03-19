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Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины

Зеленский назвал красной линией Украины отказ от территорий, вошедших в состав РФ
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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что территориальный вопрос будет подниматься на потенциальных мирных переговорах, однако назвал «красной линией» отказ от регионов, входящих в состав России. Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что этот вопрос будет одним из самых «чувствительных и сложных» во время переговоров. Он также заметил, что первым шагом к прекращению конфликта должно стать «прекращение огня». Далее, по его словам, следует перейти к другим вопросам, среди которых будут подниматься территориальные.

«Для нас красной линией есть признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем», — заявил Зеленский.

17 марта глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его страна не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.

Ранее украинский политолог назвал успешными для Киева переговоры Путина и Трампа.

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