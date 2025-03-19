Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали, когда Трамп поговорит с Зеленским

Reuters: Трамп поговорит с Зеленским в 17.00 по московскому времени
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским в 17.00 по московскому времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Трамп поговорит с президентом Украины Зеленским в 10 утра по восточному времени (17.00 мск – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

До этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с News.ru заявил, что Трамп не захочет разговаривать с Зеленским.

По его словам, Зеленский совершает «ошибку за ошибкой». После ссоры с Трампом в Овальном кабинете ему удалось извиниться перед президентом США, однако второй раз это может не сработать. Джабаров предположил, что после общения с Путиным Трамп «даже не станет разговаривать с Зеленским, если он кардинально не изменит линию поведения».

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами