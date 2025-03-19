В Белом доме рассказали, когда Трамп поговорит с Зеленским

Reuters: Трамп поговорит с Зеленским в 17.00 по московскому времени

Президент США Дональд Трамп созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским в 17.00 по московскому времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Трамп поговорит с президентом Украины Зеленским в 10 утра по восточному времени (17.00 мск – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

До этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с News.ru заявил, что Трамп не захочет разговаривать с Зеленским.

По его словам, Зеленский совершает «ошибку за ошибкой». После ссоры с Трампом в Овальном кабинете ему удалось извиниться перед президентом США, однако второй раз это может не сработать. Джабаров предположил, что после общения с Путиным Трамп «даже не станет разговаривать с Зеленским, если он кардинально не изменит линию поведения».

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.