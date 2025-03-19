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Помощник Трампа рассказал о разговоре с коллегой из России

Уолтц сообщил о телефонном разговоре с российским коллегой
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Leah Millis/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что созвонился с российским коллегой. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос об усилиях Вашингтона по достижению мирного соглашения между РФ и Украиной, пишет ТАСС.

«Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны», — сказал Уолтц.

При этом он не уточнил, с кем именно из российских коллег провел телефонный разговор.

До этого президент США Дональд Трамп поручил членам своей администрации наладить контакты с Москвой в рамках урегулирования украинского конфликта. В частности, это должны сделать Госдеп, Пентагон и ЦРУ. По словам спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, в этот процесс вовлечены все.

О налаживании сотрудничества РФ и США договорились президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта. Оба лидера выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений с целью обеспечения стабильности и безопасности в мире.

Ранее в США назвали сроки полного прекращения огня на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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