Помощник Трампа рассказал о разговоре с коллегой из России

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что созвонился с российским коллегой. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос об усилиях Вашингтона по достижению мирного соглашения между РФ и Украиной, пишет ТАСС.

«Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны», — сказал Уолтц.

При этом он не уточнил, с кем именно из российских коллег провел телефонный разговор.

До этого президент США Дональд Трамп поручил членам своей администрации наладить контакты с Москвой в рамках урегулирования украинского конфликта. В частности, это должны сделать Госдеп, Пентагон и ЦРУ. По словам спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, в этот процесс вовлечены все.

О налаживании сотрудничества РФ и США договорились президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта. Оба лидера выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений с целью обеспечения стабильности и безопасности в мире.

Ранее в США назвали сроки полного прекращения огня на Украине.