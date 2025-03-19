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В США назвали сроки полного прекращения огня на Украине

Уиткофф: перемирия на Украине можно добиться за несколько недель
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Global Look Press

Полноценного перемирия на Украине можно добиться за несколько недель. Такое мнение выразил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV.

«Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задачу за пару недель», — заявил он.

По словам Уиткоффа, в начале следующей недели в Саудовской Аравии запланированы встречи представителей РФ и США, на которых будут обсуждаться условия для прекращения боевых действий на Украине. Спецпосланник американского президента подчеркнул, что это будут переговоры на экспертном уровне.

18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух государств обсудили развитие дальнейшего сотрудничества стран. Оба президента выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений с целью обеспечения стабильности и безопасности в мире.

Также Путин и Трамп договорились создать экспертные группы по урегулированию украинского конфликта. Президенты останутся в контакте по всем вопросам.

Ранее Трамп поручил Госдепу, Пентагону и ЦРУ сотрудничать с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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