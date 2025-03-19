Кремль объяснил удар ВС России по собственным беспилотникам

Сбив собственные беспилотники, которые были запущены по энергетической инфраструктуре Украины, Россия продемонстрировала соблюдение достигнутых договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые были незамедлительно исполнены», — сказал он.

19 марта Минобороны России сообщило, что российские войска после получения приказа Верховного главнокомандующего Владимира Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины сбили семь своих уже запущенных беспилотных летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News сообщил, что в проекте соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной предусматривается запрет на удары по всей критической инфраструктуре. Уиткофф подчеркнул, что ограничения распространяются не только на энергетические объекты, но и на прочую инфраструктуру, в рамках планируемого 30-дневного перемирия.

Ранее в США усомнились, что Украина согласится на сделку по остановке ударов по инфраструктуре.