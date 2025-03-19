ВС РФ сбили уже запущенные беспилотники по объектам на Украине

МО: ВС РФ сбили уже запущенные БПЛА после приказа Путина о прекращении ударов

Вооруженные силы России после получения приказа Верховного главнокомандующего Владимира Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины сбили семь своих уже запущенных беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что в момент получения соответствующего приказа в воздухе находилось семь российских ударных дронов, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, связанные с военно-промышленным комплексом страны, находящиеся в Николаевской области.

Силам противовоздушной обороны РФ было приказано обезвредить БПЛА, шесть из них были сбиты зенитно-ракетным пушечным комплексом «Панцирь», один — дежурным истребителем российских Воздушно-космических сил.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News сообщил, что в проекте соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной предусматривается запрет на удары по всей критической инфраструктуре. Уиткофф подчеркнул, что ограничения распространяются не только на энергетические объекты, но и на прочую инфраструктуру, в рамках планируемого 30-дневного перемирия.

Ранее в США усомнились, что Украина согласится на сделку по остановке ударов по инфраструктуре.