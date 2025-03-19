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В США усомнились, что Украина согласится на сделку по остановке ударов по инфраструктуре

Аналитик Брайен: Киев вряд ли примет сделку по остановке ударов по инфраструктуре
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина вряд ли согласится на сделку по временному прекращению ударов по инфраструктуре, о которой договорились президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора. Об этом пишет экс- помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в материале для Asia Times.

По его словам, «сомнительно», что Украина примет сделку, поскольку она была заключена без ее участия. Кроме того, он напомнил, что переговоры по конфликту будут проходит в «двустороннем режиме» между Москвой и Вашингтоном без украинцев и европейцев.

«Двусторонний режим» отделяет США и Россию от немедленного решения проблемы Украины. Сделка между Путиным и Трампом также явно вытесняет европейцев, особенно ЕС и НАТО. Вашингтон больше не считает ни ЕС, ни НАТО полезными или конструктивными. Есть большая вероятность, что Украина не выполнит соглашение Трампа и Путина», — считает Брайен.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украину ожидает наказание в случае нарушения договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что вчера «мир стал намного безопаснее».

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