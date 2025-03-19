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Путин потребовал повысить уровень антитеррористической защиты

Путин потребовал повысить защищенность объектов инфраструктуры от терроризма
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии генпрокуратуры России потребовал повысить уровень антитеррористической защиты промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового скопления людей.

Глава РФ напомнил, что недавно он отмечал существенный рост количества преступлений террористической направленности и важность повышения защищенности от них.

В феврале Путин заявил, что экстремизм является одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство. Он также отмечал, что деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии. В утвержденной президентом РФ новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ говорилось, что «сложившаяся ситуация нарушает национальный и религиозный баланс».

Ранее в МВД РФ рассказали, что более 680 тысяч иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц.

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