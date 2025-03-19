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Кремль увидел отсутствие взаимности с Киевом по соблюдению 30-дневного перемирия

Песков: отсутствие договороспособности Украины налицо
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Кремль видит, что со стороны Украины нет взаимности с России в вопросе соблюдения 30-дневного прекращения огня по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности», — сказал он.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта. Его результатом стало согласие России на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По всем другим вопросам переговоры продолжатся.

В частности, РФ сейчас ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, а киевские власти могут принять его в штыки.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Уиткофф уточнил условия прекращения огня на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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