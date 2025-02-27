Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

Путин: экстремизм является одной из линий атак на Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что экстремизм является одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», — сказал он.

Российский лидер назвал важной борьбу с экстремизмом и терроризмом, поскольку эти явления «направлены на разобщение и раскол российского общества».

«Решительно нужно пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», — добавил глава государства.

До этого Владимир Путин заявлял, что деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии. В утвержденной президентом РФ новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ говорилось, что «сложившаяся ситуация нарушает национальный и религиозный баланс».

Ранее стало известно, что в России будут штрафовать за противодействие финансированию экстремизма.