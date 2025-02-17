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В перечень террористов внесли более 170 организаций

В перечень террористов внесли сразу 174 организации и 28 человек
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В перечень террористов и экстремистов внесли сразу 174 организации. Это следует из списка, опубликованного на сайте Росфинмониторинга.

В данный момент в перечне находится 805 организаций. Кроме того, в реестр физических лиц были внесены 28 человек.

Росфинмониторинг за год включил 3165 человек в реестр террористов и экстремистов. Из них 2248 — признаны причастными к терроризму, 917 — к экстремизму. Этим лицам запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

В январе шестерых иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, включили в перечень террористов и экстремистов. В список попали граждане США, Грузии, Литвы и Великобритании.

Ранее математика Вербицкого внесли в список террористов и экстремистов.

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