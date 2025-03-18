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Путин и Трамп проводят переговоры уже более полутора часов

Белый дом: Трамп выйдет к прессе после завершения разговора с Путиным
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп выйдет к прессе с комментариями сразу после завершения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино на своей странице в соцсети Х.

Скавино отметил, что звонок Путина и Трампа длится уже более полутора часов. Он начался в 17:00 мск и, по данным на 18:32 мск, все еще идет. Замглавы аппарата Белого дома уточнил, что президент США ведет разговор с российским коллегой из Овального кабинета.

До этого Скавино сообщил, что телефонный разговор американского и российского президентов «идет хорошо».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что США раскроют результаты этого диалога сразу после его завершения. При этом она отказалась комментировать, будут ли Трамп с Путиным обсуждать будущее президента Украины Владимира Зеленского.

Это уже второй официально подтвержденный разговор лидеров РФ и США с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне заявляли, что президенты обсудят 30-дневное перемирие на Украине, а также судьбу подконтрольных РФ территорий, Запорожской АЭС и прочее.

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.

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