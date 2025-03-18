Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед телефонным разговором президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом призвал Москву согласиться на временное прекращение огня. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Пришло время России показать, действительно ли она хочет мира. Украина поддерживает предложение США о 30-дневном прекращении огня. Мы рассчитываем, что российская сторона безоговорочно согласится с этим предложением», — сказал Сибига.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты, и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава нацразведки США рассказала об отношениях Путина и Трампа.