Белый дом: звонок Путина и Трампа проходит хорошо, длится более часа

В Белом доме заявили, что телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «идет хорошо». Об этом на своей странице в X написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

«Звонок идет еще хорошо и еще продолжается», — написал Скавино.

Он отметил, что разговор длится уже более часа.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с российским лидером серьезно настроен на достижение мира на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Кремле отмечали, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили о попытках Киева и Лондона сорвать мирный процесс.