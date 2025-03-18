Крым, Одесса и Запорожская АЭС. О чем поговорят Путин и Трамп

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут телефонные переговоры во вторник, 18 марта. Ориентировочно звонок состоится в районе 16–18 часов по московскому времени. Это будет второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжительность предстоящего разговора не ограничена.

«Будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — ответил он на вопрос.

В Кремле добавили, что президентам предстоит обсудить «большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому урегулированию».

Выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, Трамп назвал предстоящие переговоры «крайне важными». Он подчеркнул, что они проходят на критической стадии дипломатического процесса.

«У нас будет очень важный телефонный разговор. У нас были телефонные разговоры, но мы подходим к критической стадии. И мы хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной», — сказал Трамп.

Позже в посте в социальной сети Truth Social он заявил, что перед обсуждением возможного визита Путина в Вашингтон необходимо окончательно утвердить детали соглашения.

«Я должен заключить сделку. Я должен подписать сделку. Мы должны подписать это соглашение, это единственное, о чем я думаю», — написал Трамп.

Темы переговоров

Выступая на борту Air Force One в воскресенье, 16 марта, Трамп сказал, что планирует обсудить с Путиным «территориальные вопросы, а также судьбу электростанций»:

«Мы будем говорить о земле. Мы поговорим об электростанциях... Мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы».

Газета The New York Times (NYT) считает, что, упоминая электростанции, Трамп имел в виду будущее Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем России.

«Сдача ЗАЭС будет означать уступку территории, которую Россия считает своей. Это также даст ВСУ плацдарм на контролируемой Россией территории. Однако, по словам экспертов по энергетике, атомная станция находится в плохом состоянии и восстановление ее работы в полном объеме потребует много времени и инвестиций. Так что Россия может попытаться обменять ее на что-то другое, например, на смягчение западных санкций в отношении российской экономики», — говорится в материале NYT.

Американский портал Semafor, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине администрация Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России. По данным портала, в Белом доме также рассматривали возможность обращения США в ООН с просьбой о признании Крыма российской территорией.

В Киеве также обеспокоены тем, что Штаты могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности порта Одесса. Об этом пишет газета The New York Times.

«Помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили в прошлом месяце, что они обеспокоены тем, что Трамп может поддерживать другие желания Путина относительно частей Украины, возможно, включая критически важный порт Одесса», — говорится в сообщении издания.

«Пара звонков не решит проблемы»

В Совете Федерации считают, что прямые контакты американского и российского президентов необходимы для всех. Даже в самые жесткие периоды Холодной войны эти контакты не прекращались. Об этом «Газете.Ru» сказал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«При экс-президенте США Джо Байдене все существовавшие контакты Вашингтона с Москвой были разрушены, и это очень плохо. Это плохо не только для России и США, но и для всего мира. И сам факт того, что такой звонок запланирован, означает движение в правильном направлении. Мы должны обсуждать даже самые сложные вопросы», — сказал сенатор.

«В десяти ярдах от сделки»: как в Белом доме оценивают перспективы переговоров Путина и Трампа Накануне телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в США в очередной раз... 18 марта 08:26

При этом он считает, что не стоит «переполнять публику ощущением оптимизма», потому что проблемы между двумя странами копились долго:

«Система отношений стала крайне запутанной, слишком много недоброжелателей вокруг нас. Даже если бы у Москвы и Вашингтона было одинаковое понимание ситуации, это не отменило бы того, что есть огромное количество желающих сорвать конструктивный процесс, например, Великобритания или представители континентальной Европы. Я даже не говорю про клоунов киевских, ведь есть и в самих Соединенных Штатах очень серьезные оппоненты точки зрения Трампа».

Климов подчеркнул, что «не стоит думать, будто пара звонков может решить проблемы, которые формировались десятки лет». Однако, по его мнению, «проблемы можно начать решать постепенно, и будет сделано полезное дело, если в ходе разговора все пройдет штатно».

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов подтвердил, что сам факт разговора демонстрирует успех в поиске компромисса по переговорным позициям:

«Дипломатия устроена так, что разговоры на самом высоком уровне, то есть между лидерами стран, организуются, только если уже были найдены какие-то точки соприкосновения. Если самые главные фигуры только подходят к диалогу, то надо быть уверенным, что разговор не будет совершенно пустым».

«Пустые разговоры ни к чему не приводят, подобными были, например, контакты Путина с Джо Байденом перед началом СВО», — напомнил политолог. Он отметил, что «контакты с прошлой американской администрацией показывали полное отсутствие каких-либо перспектив договориться».

«В настоящем случае, судя по всем высказываниям, которые звучат на разных уровнях, идет интенсивный процесс поиска решений кризиса, и для придания ему импульса понадобился разговор первых лиц. Это не означает, что вот они сейчас поговорят и все решат. Но теперь есть надежда, что они продвинутся дальше, о чем заявлял Трамп», — заключил Лукьянов.

Почему Трамп хочет решить вопрос быстро?

Президент США неоднократно заявлял о своем желании как можно скорее выступить посредником в заключении мирного договора между Россией и Украиной. С этой точки зрения Москва выступала гораздо сдержаннее. Путин поддержал стремление Трампа к миру, но заявил, что есть ряд «нюансов».

Еще до вступления в президентскую должность Трамп пообещал завершить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. Позже американский лидер поставил для своей администрации новый рубеж и пообещал завершить конфликт за 100 дней.

По мнению политолога Лукьянова, Трамп справедливо полагает, что первый этап президентства (то есть первые 100 дней), дают максимальные возможности, чтобы заявить новую повестку и продвинуть ее в центр внимания.

«Недавняя победа Трампа еще пока бесспорна, его оппоненты деморализованы. Еще нет никаких крупных препятствий его действиям, но они будут в будущем. Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед. Сюда же относится тема Украины, которая для него менее важна, чем внутриамериканские дела, но все равно важна», — сказал Лукьянов.

Он пояснил, что «для Трампа Украина — это обуза, которая мешает, и он хочет быстрее от нее избавиться». К тому же разрешение украинского конфликта должно стать «символом, что Трамп действительно способен достигать существенных результатов». Однако, по мнению политолога, Трамп столкнется с реалиями, о которых он вряд ли знал и раньше ими не интересовался, и поймет, что ситуация действительно сложная.

«У нас понимают, что быстро такая ситуация не решается. Более того, нам это сейчас объективно не очень выгодно, учитывая успехи на поле боя. С другой стороны, российское руководство отдает себе отчет, что сейчас есть неплохой шанс добиться того, чего раньше невозможно было добиться именно политическим путем, а не военным.

Поэтому никто не отталкивает Трампа, даже несмотря на его бестактные заявления. Наоборот, его всячески пытаются вовлечь в суть происходящего на разных уровнях», — заключил Лукьянов.

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и продолжался почти полтора часа. Лидеры обсудили обмен гражданами России и США, ситуацию на Украине, ближневосточное урегулирование и двусторонние экономические отношения.

Переговорный процесс активизировался после ряда встреч в Саудовской Аравии. 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня, на которых стороны договорились создать условия для полного восстановления и расширения сотрудничества в новых сферах, представляющих взаимный интерес. Позже, 11 марта, в Джидде прошли украинско-американские переговоры. По итогам обсуждений было опубликовано совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.