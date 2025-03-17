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США опубликуют итоги разговора Трампа и Путина после его завершения

Левитт: США опубликуют итоги разговора Трампа с Путиным после завершения
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AP/РИА Новости

США планируют раскрыть результаты предстоящего телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверяю вас, что в интересах прозрачности, как это всегда делает президент, вы получите информацию о результатах от него или от кого-то из нашей команды сразу после разговора», – отметила она на брифинге.

При этом представители администрации отказались комментировать, будет ли поднят вопрос о будущем Владимира Зеленского.

«Мне уже задавали несколько вопросов по этому поводу, и я не собираюсь предугадывать события. Мы предоставим разъяснения после завершения разговора», – добавила чиновник.

До этого она сообщила, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева.

Ранее глава МИД Украины заверил конгресс США, что Киев не обменяет территории на мир.

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