В Белом доме заявили о начавшемся телефонном разговоре Трампа и Путина

Белый дом: Трамп и Путин ведут разговор по телефону уже более часа

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин общаются по телефону уже более часа. Об этом сообщил помощник американского лидера и замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X.

По его словам, Трамп с 17:00 мск разговаривает с Путиным, находясь в Овальном кабинете Белого дома.

«Разговор идет хорошо и пока продолжается», — написал Скавино.

Это уже второй официально подтвержденный разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

18 марта телеканал CNN сообщил со ссылкой на Белый дом, что Путин и Трамп могут в телефонном разговоре обсудить вопрос об организации личной встречи.

По мнению замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, разговор Путина и Трампа определит дальнейшее развитие отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, весь мир ждет предстоящей беседы двух лидеров. От ее хода и итога зависит, будут ли страны двигаться к разрядке в отношениях либо ситуация пойдет на обострение, отметил сенатор.

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.