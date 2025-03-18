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В Совфеде раскрыли, к чему приведет разговор Путина с Трампом

Сенатор Джабаров: беседа Путина с Трампом определит ход конфликта на Украине
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AP/РИА Новости

Разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа определит дальнейшее развитие отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, весь мир ждет предстоящей беседы двух лидеров. От ее хода и итога зависит, будут ли страны двигаться к разрядке в отношениях либо ситуация пойдет на обострение.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе призвали «стиснуть зубы» и готовиться к войне с Россией.

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