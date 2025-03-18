В США рассказали об одном вопросе, который обсудят Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут в телефонном разговоре 18 марта обсудить вопрос об организации личной встречи. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Личная встреча между Трампом и Путиным, вероятнее всего, будет обсуждаться в ходе беседы», — говорится в сообщении.

До этого журналист Майкл Бом рассказал, на какие компромиссы готова Москва в переговорах с Вашингтоном.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США.