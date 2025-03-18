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Стали известны детали встречи Путина с представителями бизнеса

Репик: встреча Путина с бизнесом была посвящена внешнеполитическим вопросам
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) была посвящена внешнеполитическим вопросам. Об этом рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик, передает ТАСС.

«Встреча посвящена внешнеполитическим вопросам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Репик заявил, что во время встречи обсуждалась и тема взаимодействия с США.

До этого Путин заявил, что инвестировать необходимо туда, где выгодно Российской Федерации. Он обратил внимание на то, что в мире много регионов, где высокая прибыль и где инвестиции надежно защищены.

В декабре 2024 года Путин заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Ранее Путин заявил о желании Запада штамповать санкции против РФ.

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