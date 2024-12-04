Путин оценил темпы роста инвестиций в российский бизнес

Размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. Об этом во время выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые у нас возникают или которые нам пытаются создать извне», — отметил глава государства.

По его словам, в 2022 году прирост соответствующих инвестиций составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Также президент РФ заявил о планах властей и дальше предпринимать шаги для укрепления внутреннего рынка капитала. Кроме того, руководство страны намерено поддерживать выход различных компаний на биржу с собственными ценными бумагами.

«К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта», — добавил Путин.

Вместе с этим глава государства поручил правительству и Центральному банку РФ разработать меры для повышения спроса на ценные бумаги в стране. Более того, он обратил внимание на необходимость обеспечить эффективную защиту прав инвесторов и информационную прозрачность тех или иных фирм.

Ранее в ЦБ РФ рассказали, как инвесторы из дружественных стран покупают российские активы.