Путин объяснил, куда Россия должна направить свои инвестиции

Путин сообщил, что инвестировать нужно туда, где выгодно России

Инвестировать необходимо туда, где выгодно Российской Федерации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мир огромный, колоссальный, понимаете, поэтому нужно инвестировать туда, где и вам выгодно, и России выгодно», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание на то, что в мире много регионов, где высокая прибыль и где инвестиции надежно защищены.

В декабре 2024 года Путин заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Кроме того, глава государства поручил правительству и Центральному банку РФ разработать меры для повышения спроса на ценные бумаги в стране. Более того, он обратил внимание на необходимость обеспечить эффективную защиту прав инвесторов и информационную прозрачность тех или иных фирм.

Ранее Путин оценил инвестиционную привлекательность Москвы.