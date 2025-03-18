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Путин объяснил, куда Россия должна направить свои инвестиции

Путин сообщил, что инвестировать нужно туда, где выгодно России
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Михаил Метцель/РИА Новости

Инвестировать необходимо туда, где выгодно Российской Федерации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мир огромный, колоссальный, понимаете, поэтому нужно инвестировать туда, где и вам выгодно, и России выгодно», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание на то, что в мире много регионов, где высокая прибыль и где инвестиции надежно защищены.

В декабре 2024 года Путин заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Кроме того, глава государства поручил правительству и Центральному банку РФ разработать меры для повышения спроса на ценные бумаги в стране. Более того, он обратил внимание на необходимость обеспечить эффективную защиту прав инвесторов и информационную прозрачность тех или иных фирм.

Ранее Путин оценил инвестиционную привлекательность Москвы.

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