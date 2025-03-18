В Кремле рассказали, выступит ли Путин после беседы с Трампом

Песков: выступления Путина по итогам разговора с Трампом не ожидается

Выступления российского президента Владимира Путина по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Он уточнил, что формат оглашения результатов телефонного разговора двух лидеров еще не определен, но Кремль оперативно проинформирует об итогах беседы.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным. Телефонный разговор пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени.

Накануне Песков рассказал, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки идут по пути реанимации двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях. Предстоящий разговор российского лидера с главой Белого дома Песков назвал важным шагом.

В феврале Путин отмечал, что отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды России и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее в Госдуме рассказали, что ожидают от разговора Путина и Трампа.