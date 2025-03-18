В Кремле оценили продолжительность предстоящего разговора Путина с Трампом

Продолжительность предстоящего разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не ограничена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — ответил он на вопрос о продолжительности беседы двух лидеров.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В феврале Путин отмечал, что отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды России и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее в Госдуме рассказали, что ожидают от разговора Путина и Трампа.