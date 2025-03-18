Песков назвал время переговоров Путина и Трампа

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в четыре часа дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это (телефонный разговор — прим. ред.) действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение... в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно. Есть также большое количество вопросов с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам», — сказал представитель Кремля.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. Основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили продолжительность предстоящего разговора Путина с Трампом.