В Госдуме рассказали, что ожидают от разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп в разговоре 18 марта могут говорить не только по теме Украины, стороны затронут другие важные вопросы и закрепят позитивные сдвиги в развитии отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с ТАСС заявили первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и Дмитрий Новиков.

«Конечно, это обсуждение тех вопросов, которые являются для нас и важными, и порой болезненными. Это в том числе украинская проблема», — подчеркнул он.

Новиков добавил, что едва ли президент России будет готов обсуждать Украину вне связи с проблемами коллективной безопасности, на которых Российская Федерация настаивала последние годы.

В свою очередь Чепа отметил, что атмосфера телефонного разговора обещает быть рабочей. По его словам, главы государств могут коснуться ситуации в Красном море. Кроме того, вопрос о развитии двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном также будет на повестке дня, считает депутат.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее международные инвесторы заинтересовались рублем и облигациями России.