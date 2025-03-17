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В Кремле заявили, что Россия и США идут по пути реанимации отношений

Песков сообщил, что Москва и Вашингтон идут по пути реанимации отношений
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Maxim Shemetov/Reuters

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки идут по пути реанимации отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях», — отметил он.

Предстоящий разговор российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом является важным шагом, добавил Песков.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В феврале Путин отмечал, что отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды России и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее в США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии.

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