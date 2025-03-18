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В кабмине РФ рассмотрят вопрос обращения с безнадзорными животными

Мишустин рассмотрит запрос Думы по вопросу обращения с безнадзорными животными
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Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассмотрит запрос Госдумы по вопросу обращения с безнадзорными животными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

«Обращение Государственной думы по вопросу, касающемуся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными, будет рассмотрено в установленном порядке после поступления в правительство», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что правительство России не исполнило поручений президента Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, говорится в проекте обращения Госдумы к кабмину.

1 марта в Государственную думу внесли законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Действующие положения предлагается, в частности, дополнить нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

Согласно опросу kp.ru, более половины (56%) россиян сталкиваются с бездомными собаками в своих районах. По их словам, животные часто проявляют агрессию и кидаются на прохожих.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.

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