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В Госдуме уличили кабмин в неисполнении поручений Путина по вопросу о бездомных животных

ГД отметила неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных
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Pexels

Правительство России не исполнило поручений президента Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, говорится в проекте обращения Госдумы к кабмину. Документ опубликован в думской по вопросам обращения с бездомными животными.

«Государственная Дума ... РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — говорится в обращении.

Госдума рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками 18 марта.

1 марта в Государственную думу внесли законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Действующие положения предлагается, в частности, дополнить нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

Согласно опросу kp.ru, более половины (56%) россиян сталкиваются с бездомными собаками в своих районах. По их словам, животные часто проявляют агрессию и кидаются на прохожих.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.

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